L'étonnante habitude des Miss France à la fin de leur règne

C’est une tradition qui se perpétue de Miss en Miss. Invitée sur le plateau de C à Vous lundi 8 janvier, Miss France 2018 a répondu aux interrogations d’Anne-Elisabeth Lemoine et de son équipe sur son élection et son année de règne à venir. Mais la jeune femme a également raconté une anecdote surprenante qui a bien fait rire les chroniqueurs assis autour de la table.

"Vous avez eu le droit à l'appartement à Paris que chaque Miss France occupe pendant son règne, il parait d'ailleurs que toutes les Miss laissent un petit mot dans les toilettes..." explique l’animatrice, faisant référence au portrait de Miss France 2018 publié, le 27 décembre dernier, en quatrième de couverture de Libération:

"Comme Elisabeth II dans la série The Crown, l’individu disparaît derrière la fonction. Un salaire confortable, non dévoilé, des prestations multiples à assurer, un appartement dans le XVIIe avec des petits mots scatophiles laissés dans les toilettes par les précédentes."