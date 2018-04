La chanteuse Conchita Wurst révèle sa séropositivité sur Instagram

Menacée par un ex qui voulait prendre la parole à sa place, la chanteuse autrichienne Conchita Wurst a été contrainte de révéler sa séropositivité via un long et touchant message publié sur son compte Instagram personnel.

"Je suis séropositive depuis des années. Cette information est sans importance pour le public, mais un ancien petit ami menaçait de la rendre publique" explique Tom Neuwirth, la véritable identité de la célèbre drag queen originaire de Gmunden. "Personne n'a le droit de me faire peur et d'influencer ma vie de cette manière" ajoute-t-elle.

La suite de la publication se veut rassurante, et la chanteuse explique suivre un traitement depuis maintenant de longues années. "Je vais bien et je suis plus forte, plus motivée et plus libérée que jamais. J'espère donner du courage à celles et ceux qui sont contaminés par le VIH et, par la même, lutter contre la stigmatisation dont ils sont victimes."

Un message d'espoir et de courage, qui résonne avec celui lancé cette soirée du 10 mai 2014 à Copenhague. Ce soir-là, Conchita Wurst remporte triomphalement le Concours Eurovision de la chanson avec son titre Rise Like a Phœnix. Lors de la remise de son prix, la chanteuse avait lancé un retentissant "We are unstoppable" ("Rien ne peut nous arrêter").