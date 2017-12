La carte de Noël de William et Kate en a surpris plus d’un

En ce début de semaine et à quelques jours de Noël, le compte twitter de Kensington Palace a dévoilé la photographie officielle qui figurera sur les cartes de fêtes de fin d’année. On y retrouve le prince William, Kate Middleton et leurs enfants George et Charlotte.

A première vue, tout semble parfait: la petite famille est réunie et vêtue dans des teintes de bleu pâle, le tout sur un fond blanc. Bien que ce cliché inspire la pureté et la bienveillance, il n’en rappelle pas pour autant l’esprit de Noël… Et c’est bien ce qui semble déranger les sujets britanniques.