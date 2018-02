Kim Kardashian, photographiée à moitié nue par sa fille de 4 ans, choque les internautes

Kim Kardashian ne renonce jamais à s'afficher dans le plus simple appareil sur les réseaux sociaux. La semaine dernière, elle avait même posté une photo d'elle, seins nus, sur son compte Instagram. Un cliché sulfureux où elle ne porte qu'un string et une veste en fourrure par dessus ses épaules. Ses courbes n'ont désormais plus aucun secret pour ses abonnés.

>> EN IMAGES - Kim Kardashian pose nue dans un arbre

Mais la plus célèbre soeur du clan Kardashian ne serait-elle pas allée trop loin en publiant jeudi 8 février cette nouvelle photo où elle apparaît, pour ne pas changer, dénudée?

Face au miroir, l'épouse de Kanye West retire son soutien-gorge et cache sa poitrine avec ses bras. Jusque là, c'est du Kim Kardashian tout craché. Sauf que le photographe n'est autre que Nort, sa petite fille de quatre ans que l'on aperçoit dans le reflet.