Kim Kardashian moquée pour sa cuisine pas vraiment propre

Mais l’épouse de Kanye West, en business woman avertie, n’a pas publié cette photo uniquement pour le buzz. Elle met en avant une marque minceur dont elle vend ostensiblement les mérites sur le réseau social.

Un coup de pub très juteux qui rapporte à Kim une petite fortune. Selon Paris Match, chaque post sponsorisé permettrait à la starlette d’empocher 500.000 dollars. Une somme qui peut sembler faramineuse d’autant plus si l'on regarde cette photo, qui n’est rien de plus qu’une publicité, plus en détails.

Comme le font remarquer plusieurs abonnés de Kim, le décor laisse clairement à désirer, notamment le sol de la cuisine qui n’a pas dû être nettoyé pour l’occasion. "Qui voudrait être pieds nus dans cette cuisine" s’interroge un internaute. "Si c’est la cuisine de ta maison, c’est sale et moche", assène un autre dans les commentaires Instagram. Voilà Kim rhabillée pour l’hiver. Ou presque.