Star du magazine sexy Playboy, elle meurt à cause de son chiropracteur

Sa visite chez le chiropracteur lui aura finalement été fatale. En janvier dernier, après sa chute lors d’un shooting, Katie May se rend à l’hôpital. Souffrant énormément au niveau du cou, elle demande à être examinée. Les médecins ne décèlent rien et la laissent repartir le jour-même. Le 29 janvier, la jeune femme se plaint de sa douleur intense sur Twitter et demande à ses followers s’ils ont des remèdes. Quelques jours plus tard, elle informe ses fans qu’elle a trouvé une solution: prendre rendez-vous chez un chiropracteur.