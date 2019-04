Kate et William, 8 ans de mariage : 3 moments forts de leur union

Un peu plus d'un an après leur mariage, l'héritier du trône et son épouse ont leur premier enfant. Le 22 juillet 2013, le prince George de Cambridge voit le jour dans la capitale britannique et devient ainsi le troisième dans l'ordre de succession au trône. Être un futur roi n'est pas de tout repos puisqu'en avril 2014, le petit George effectue son premier voyage officiel en Australie, avec ses parents. Ce n'est pas tout, quand on est membre de la famille royale, on a des privilèges. En plus, d'avoir des centaines de cadeaux venant du monde entier, on croise le chemin de nombreuses personnalités. Alors âgé deux ans, le prince George a eu l'occasion de rencontrer le président américain de l'époque, Barack Obama... en pyjama et robe de chambre ! Un cliché culte que vous pouvez découvrir ci-dessous. Quand on est prince, on peut vraiment tout se permettre.

Deux ans après la naissance de George, la famille s’agrandit. Le 2 mai 2015, la petite Charlotte de Cambridge arrive dans la famille royale. Seulement quelques mois après sa naissance, en septembre 2015, une étude réalisée par le cabinet Brand spécialisé dans l'évaluation de capital immatériel, estime que la princesse Charlotte de 4 mois, a déjà apporté près de trois milliards de livres sterling (4,36 milliards d'euros) à son pays.

Le couple royal ne s'est pas arrêté là ! Le 23 avril 2018, un deuxième garçon prénommé Louis, naît à St Mary's Hospital de Paddington à Londres. En huit de mariage, Kate Middleton et le prince William ont réussi à fonder une belle et harmonieuse famille. A quand le quatrième ?