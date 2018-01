Julie Gayet évoque sa nouvelle vie avec François Hollande

Julie Gayet et François Hollande, bien que très occupés, partent régulièrement en voyage ensemble. Le couple s'est ainsi rendu samedi 27 janvier au restaurant L'Escapade à Richerenches, une commune du Vaucluse, a repéré La Provence. "Il a été très sympa et a pris des photos avec tout le monde. C'est bien, cela va faire parler du village...", a déclaré le chef cuisinier de l'établissement. Le dimanche 28, le couple était dans la Drôme avec la chienne Philae. Ils ont visité le château de la commune de Grignan.

Interrogée également sur les Oscars, Julie Gayet a indiqué qu'elle se rendra seule à la cérémonie pour soutenir les cinéastes Ziad Doueiri et Agnès Varda, dont elle a coproduit les films L'Insulte et Visages Villages. "Non. Je ne serai pas accompagnée", a-t-elle révélé. "C’est vrai que chacun son métier, chacun son monde et on respecte ça. Et même si on est très liés, côte à côte, non non, je serai seule", a-t-elle martelé.