Johnny Hallyday: sa tombe à Saint-Barthélémy déjà désertée par les fans?

"On pensait qu'il y aurait plus de monde". A Saint-Barthélémy, dans les Antilles, la déception est palpable. Trois mois après la mort de Johnny Hallyday, les fans ne se déplaceraient plus en masse pour rendre hommage au chanteur.

"On a quelques personnes qui viennent nous demander si on a assisté à l'enterrement, si Johnny était venu dans la boutique", indique à Franceinfo Anne, vendeuse dans un magasin de mode. "On pensait qu'il y aurait plus de monde".