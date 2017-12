Johnny Hallyday: où a-t-on le plus écouté ses chansons depuis sa mort?

Johnny Hallyday était-il réellement populaire sur l'ensemble du territoire français? Oui, selon les chiffres spectaculaires publiés ce jour par le quotidien Le Parisien, qui explique qu'à l'annonce du décès de l'idole des jeunes, le nombre de recherches liées au chanteur ont explosé. Selon Google, la vidéo du titre Que je t'aime a connu un pic de 2.500% par rapport à la moyenne habituelle. Sur la plateforme d'écoute Deezer, le succès ne se dément pas puisque les chansons de Jean-Philippe Smet ont connu une explosion d'écoutes de 4.400%.

Mais à y regarder de plus près, il existe une réelle délimitation géographique dans l'écoute de Johnny Hallyday. C'est toujours le quotidien francilien qui reprend cette fois-ci les chiffres de la plate-forme YouTube, entre 2008 et 2017. Et la démarcation est nette, les titres de Johnny Hallyday sont bien plus écoutés dans le nord de la France que dans le sud.