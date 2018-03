Les stratagèmes que devait utiliser Johnny pour voir ses enfants en cachette de Laetitia

En attendant le 30 mars et la nouvelle audience pour le testament contesté de Johnny, L'Obs publie un article édifiant sur les dessous du couple Hallyday. Intitulé "Laeticia a-t-elle tout fomenté?", l'article cite les témoignages de proches qui peignent un portrait parfois peu flatteur du chanteur.

Selon l'hebdomadaire, le rockeur "taquinait publiquement jusqu'à humiliation" son épouse et "refusait qu'elle mette son nez dans ses affaires". Mais tout a changé en 2009, après le coma artificiel de Johnny Hallyday. "Leur relation s'est retournée", indique un proche, qui précise que le chanteur a "fini par craindre sa femme et ses bouderies".

Pour voir ses enfants et "avoir la paix", le Taulier a donc dû user de stratagèmes, témoigne un autre proche: "J'arrivais chez Johnny à midi et demi, je baratinais devant Laeticia qu'on avait un rendez-vous avec Duchmol, et on filait déjeuner à la Closerie des Lilas avec Laura, la prunelle de ses yeux. Idem avec David, qu'il gâtait à la mesure de son amour pour lui", se souvient-il.

