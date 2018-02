Johnny Hallyday: le contenu de son premier testament révélé

Un autre proche du chanteur défunt en dévoile le contenu: "C’était un testament équitable. Johnny et Laeticia avaient signé une donation au dernier vivant. Ce qui voulait dire qu’à sa mort, sa femme recevait un tiers de son patrimoine personnel et artistique. Et les deux autres tiers étaient répartis entre les autres enfants: David, Laura, Joy (9 ans) et Jade (13 ans)".

"Il voulait assurer l’éducation des deux petites, mineures", ajoute encore un proche du rockeur. "Et, plus largement, sur le plan patrimonial, il souhaitait respecter une certaine égalité entre tous les héritiers". Ce testament est désormais "révoqué". Les avocats de Laura Smet, qui ont constitué un dossier devant le tribunal de grande instance de Nanterre, souhaitent s'appuyer sur ce premier testament pour invoquer "un vice de nullité".

