Mort de Johnny Hallyday: Laeticia et David en désaccord sur l'héritage du chanteur

Il y aurait de l'eau dans le gaz chez les Hallyday. Selon les informations de Voici, la veuve et le fils aîné du chanteur se seraient brouillés et "se livrent actuellement une guerre sans merci". "Entre Laeti­cia et David, le point de non-retour semble avoir été atteint", écrit encore le magazine.

Tout commence mi-janvier, lorsque Laeticia Hallyday revient à Los Angeles pour travailler sur l'héritage du chanteur, son album posthume. Une décision qui aurait "réveillé les bles­sures fami­liales". David Hallyday, lui-même chanteur, ne tolérerait pas cette intervention de la veuve et lui aurait fait savoir lors d'un "échange téléphonique des plus glacials".

"[David] pense que [Laeti­cia] n’est abso­lu­ment pas légi­time pour cela. Selon lui, l’al­bum doit néces­sai­re­ment être défendu par un artiste", croit savoir un proche dans les colonnes de Voici.

Cette source mystérieuse ajoute: "en hommage à son père, David veut faire toute la promo, télé, radio, inter­views…". En attendant, ce dernier se ressource au Portugal avant de démarrer en mars sa tournée française.