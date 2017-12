L'étonnant lien familial qui unit Johnny Hallyday et Jean d'Ormesson

Tout les oppose: l'écrivain Jean d'Ormesson et le chanteur Johnny Hallyday, décédés les 5 et 6 décembre dernier, ont pourtant beaucoup plus en commun qu'ils ne le pensent. Selon le site de généalogie, Geneanet, l'académicien et le rockeur préféré des Français seraient cousins via le dénommé Jean de la Malaize, seigneur du XVème siècle installé à Namur en Belgique.

"L’histoire commence il y a un demi-millénaire, loin au XVe siècle, à Namur", peut-on lire sur le site. "C’est là, en plein centre de ce que l’on n’appelait pas encore la Belgique que vivaient Jean de La Malaize, noble seigneur de Dongelberg, de la Malaize et de Lavoir (des communes situées au nord de Namur sur une quarantaine de km), et sa femme, Marie Smaele de Broesberghe".