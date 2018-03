Johnny Hallyday a découvert son cancer en septembre 2016 aux Etats-Unis

Johnny Hallyday est mort dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017 des suites d'un cancer des poumons. Il avait 73 ans. L'annonce de sa maladie n'avait été révélée que quelques mois plus tôt, en mars, par Closer. Selon Paris Match, le rockeur a découvert l'existence de son cancer encore plus tôt. C'est en effet en septembre 2016, lors d'un voyage aux Etats-Unis, que Johnny Hallyday a découvert les premiers signes de sa maladie.

Un ami du chanteur, Fabrice le Ruyet, a raconté à l'hebdomadaire la scène: "On roulait, on s'arrêtait, et on clopait tous. Johnny, pourtant très en forme, s'était plaint d'essoufflements à Santa Fe et dans le Colorado. Il avait mis ça sur le compte de l'altitude, mais de retour à L.A. la gêne persiste, il avait fait des analyses..."



Un documentaire sur ce road-trip a été diffusé en novembre dernier. Sur BFMTV, un autre ami du chanteur, Pierre Billon, s'était souvenu de ce voyage: "Je pense que c'est les dernières images que je vais garder de lui", avait-il indiqué, avant d'ajouter: "On le voit beau et magnifique sur sa moto avec, derrière, les paysages qu'il adorait".