Clap de fin entre l'héritière du clan Hilton et l'acteur américain vu dans la série The Leftovers et dans la saga The Amazing Spider-Man. Après un an de romance, Paris Hilton et Chris Zylka annoncent leurs fiançailles sur Instagram. Il l'avait demandée en mariage en haut des pistes d'Aspen avec une bague à deux millions de dollars en janvier 2018 !

Et pourtant, moins d'un an après, Paris Hilton a mis fin à leur relation. "J’ai le sentiment que quand je tombe amoureuse, je tombe amoureuse vite et profondément, et c’était une romance éclair", a-t-elle expliqué dans l'émission The Talk sur CBS.

Elle a confirmé la nouvelle sur son compte Instagram. D'ailleurs, elle a pris soin de supprimer toutes les photos avec son ex-chéri !