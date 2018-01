"Je dis la vérité": la fille de Woody Allen évoque pour la première fois face caméra les abus sexuels de son père

Après des années de statu quo, il semblerait que le vent tourne pour le réalisateur de Comédie érotique d'une nuit d'été.

A la suite de la tribune de Dylan Farrow, plusieurs personnalités de l'industrie du cinéma, comme Natalie Portman, Shonda Rhimes ou Reese Witherspoon, sont apparues autour d'Oprah Winfrey sur le plateau de CBS Sunday Morning pour dire haut et fort: "Je te crois, Dylan".

Timothée Chalamet et Rebecca Hall, tous deux au casting du dernier Woody Allen, A Rainy Day in New York, qui sortira en 2018, ont également annoncé ce mardi qu'ils allaient reverser leurs cachets à l'association Time's Up, qui lutte contre le harcèlement et les agressions sexuelles à Hollywood.