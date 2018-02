"J’ai fait une bêtise": Jamel Debbouze revient sur l'accident qui lui a coûté le bras droit

Mercredi confession. Ce soir, à 21 heures, Jamel Debbouze racontera dans le cadre de l’émission Au tableau! de C8 l'accident qui lui a coûté le bras droit.

"Je me suis retrouvé sur le quai d’une gare, assez tard. Je voulais gagner un peu de temps. J’ai vu le bus passer. Et j’ai traversé les rails en pleine nuit sans regarder, ni à gauche, ni à droite. Je voulais juste gagner un peu de temps", a expliqué l'humoriste devant une classe de primaire.

Après ce récit, Jamel Debbouze confesse son erreur et implore les enfants d'écouter leurs parents: "J’ai fait une bêtise, je n’ai pas écouté mes parents. Et je me suis rendu compte tard que c’était une bêtise de ne pas écouter ses parents", déclaré le comédien. Comme le rappelle Le Parisien, un ami de Jamel Debbouze est mort après avoir été percuté par le même train.

Les autres invités de l'émission seront Nicolas Hulot et Manuel Valls. Selon le quotidien, le premier s'est dévoilé "plus humain" et le second est resté "rigide".

