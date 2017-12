"J’adorais Johnny Hallyday et sa musique": Tom Hanks affecté par la disparition du chanteur

La nouvelle de sa mort a été un choc pour Tom Hanks. "C'est tellement triste d'autant que nous nous connaissions", a déclaré Tom Hanks. Je n'oserais pas dire que nous étions amis car nous ne nous voyions pas régulièrement. Mais notre première rencontre restera à jamais gravée dans ma mémoire."

"J'étais avec mon épouse dans un restaurant et je me suis penché vers elle pour lui dire: 'Je crois que le monsieur qui est en train de manger à la table derrière toi est ce chanteur français que j'adore, Johnny Hallyday’. Je me suis alors levé pour aller lui parler et lui dire à quel point j'appréciais ses chansons." L’acteur apprécié particulièrement Quelque chose de Tennessee mais aussi "ses chansons de rock des années 1970" comme Toute la musique que j’aime.

Les deux artistes se sont vus à plusieurs reprises. L’acteur américain regrette toutefois que son idole soit partie trop tôt. "J’aurais adoré être son partenaire dans un film. Des millions de fans connaissent le chanteur, le showman, le rocker, mais je peux vous dire qu’il était aussi un brillant comédien. J’aurais adoré qu’on nous propose un projet commun."