Ivanka Trump, Marlon Brando, John F. Kennedy... Quincy Jones balance tout

Quincy Jones a également évoqué l'homosexualité de Marlon Brandon. Il dévoile le nom de ses amants: l'humoriste Richard Pryor, le chanteur Marvin Gaye ou encore le romancier James Baldwin. La veuve de Richard Pryor, Jennifer, a confirmé les propos de Quincy Jones.

Après avoir déclaré que les Beatles étaient les "pires musiciens du monde", Quincy Jones a révélé qu'il était sorti en 2006 avec Ivanka Trump, la fille de l'actuel président américain. Il l'a rencontré via le styliste Tommy Hilfiger et a dîné avec elle. "Elle a les plus belles jambes que j'ai jamais vues de ma vie. Mauvais père, cependant", a-t-il commenté.