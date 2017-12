EN VIDEO - Hugo, Piaf, De Gaulle... Quand les funérailles soulèvent les foules

"Cris d'hystérie, disputes, évanouissements, bousculades, tombes piétinées, service d'ordre débordé, rues entièrement bloquées autour du Père Lachaise, commencées dans le deuil et la dignité", les obsèques de Jean Gabin se poursuivent "dans le tumulte et la confusion, nés certes de la ferveur et de l'admiration, mais qui ont choqué nombre de participants et amis du grand comédien disparu", écrit l'AFP.

Ces cendres sont dispersées deux jours plus tard en mer d'Iroise dans l'intimité.