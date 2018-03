Hommage populaire à Johnny Hallyday: comment Brigitte Macron a fait changer d'avis David et Laura

Le 9 décembre dernier, la France a rendu un hommage populaire à Johnny Hallyday, décédé quelques jours plus tôt. Lors de son passage mardi 27 février dans l'émission C dans l'air, le journaliste et chroniqueur Christophe Barbier a fait quelques révélations sur les coulisses de cette émouvante cérémonie.

Selon ses informations, Laura Smet et David Hallyday ne souhaitaient pas se rendre à l'église de la Madeleine: "La veille au soir, alerté apparemment par Line Renaud, Emma­nuel Macron a mis Brigitte dans la confidence: ils envi­sa­geaient même, David et Laura, de ne pas venir du tout", détaille Christophe Barbier.

Selon le spécialiste, l'intervention de Brigitte Macron fut providentielle: "Brigitte Macron, toujours diplo­mate, impro­vise un thé à l'Élysée, où les deux enfants viennent, le Président fera une appa­ri­tion, et c'est là qu'on arrive à tran­si­ger pour que quand même, aux yeux de la France, il n’y ait pas cette absence funeste des deux aînés qui aurait été un événe­ment, cela aurait été une cassure".