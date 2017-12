Johnny Hallyday: un cortège funéraire sur les Champs-Elysées avant un hommage musical grandiose

On en sait plus sur le "au revoir" de la France à l'une de ses plus grandes stars contemporaines. Une cérémonie va bien se tenir samedi vers 12h à Paris, entre les Champs-Elysées et la Concorde. L'Elysée a annoncé jeudi à la mi-journée qu'un "hommage populaire" serait rendu samedi à Paris à Johnny Hallyday. Une "brève intervention" d'Emmanuel Macron à la Madeleine est également prévue. Selon les informations de BFMTV, une cérémonie d'hommage grandiose et tout à fait unique devrait donc se tenir ce week-end en plein cœur de la capitale.

Le scénario est la descente d'un imposant cortège funéraire sur les Champs-Elysées avant une cérémonie religieuse à l'Eglise de la Madeleine et un hommage musical place de la Concorde. BFMTV indique également qu'un départ vers 11h, samedi, se fera depuis le funérarium du Mont-Valérien à Nanterre, où la dépouille du chanteur a été transférée jeudi matin, non loin de sa demeure de Marnes-la-Coquette Le cortège se dirigera porte Maillot puis sur l'avenue de la Grande-Armée en direction de l'arc de Triomphe, avant de redescendre les Champs-Élysées.

Un hommage musical est envisagé, place de la Concorde. "Le cercueil devrait ensuite repartir vers la rue Royale, accompagné des 700 personnalités conviées pour l'occasion. Une cérémonie aura enfin lieu à l'église de la Madeleine avant l'enterrement, qui se déroulera dans la plus stricte intimité" selon BFMTV.

Par ailleurs, un message "Merci Johnny" sera projeté sur la Tour Eiffel ainsi que sur la façade de l'AccorHotels Arena ce week-end, comme l'a annoncé la maire de Paris, Anne Hidalgo, sur Twitter.