Héritage de Johnny: pourquoi Laeticia Hallyday ne pourra pas revenir en France pour l'audience

La guerre des clans fait rage chez les Hallyday. Laura Smet et David Hallyday ont décidé de contester en justice le testament de leur père Johnny, qui cède tout son patrimoine à sa dernière épouse Laeticia. La première audience aura lieu le 15 mars prochain au tribunal de Nanterre.

Laeticia Hallyday ne pourra toutefois pas s'y rendre. Contrainte par les services d'immigration de rentrer à Los Angeles mi-janvier, elle doit rester sur le sol américain jusqu'en juin, le temps d'être en règle avec l'administration.

Interrogé sur le plateau de C l'hebdo, Olivier Royant, direc­teur de la rédac­tion de Paris Match, détaille les conséquences de cette situation:

"Laeti­cia a dû rentrer obligatoirement aux États-Unis le 15 janvier. Et si on calcule un peu, si on regarde la loi améri­caine, elle ne pourra pas quit­ter les États-Unis avant le 15 juin. Ce qui signi­fie que c'est une bataille à distance. Comment ils vont se voir? Est-ce que c'est Laura, David, qui vont aller voir Laeti­cia? Laeti­cia ne peut pas bouger de Cali­for­nie jusqu'au mois de juin… Il y a ce disque qui doit sortir… Je pense qu'on est sur un très, très long feuille­ton", promet-il.

Pour l'instant, Laeticia Hallyday reste silencieuse et donne des nouvelles via ses proches, comme Hélène Darroze. Selon cette dernière, Laeticia Hallyday finira par tendre la main vers Laura et David Smet.

>> A LIRE AUSSI - Héritage de Johnny: Laeticia Hallyday fera "don de choses très symboliques" à Laura et à David