Héritage de Johnny: l'ultimatum de Laura et de David à Laeticia Hallyday

Pour contester l'héritage, David Hallyday et Laura Smet s'appuient sur un testament rédigé par leur père le 3 avril 2014 et qui confie l'ensemble de sa fortune à sa femme et ses deux dernières filles. Or d'après eux, ce testament rédigé en France ne respecte pas la loi française qui interdit de déshériter ses enfants.

Les deux aînés réclament que 25% du patrimoine de la star décédée le 6 décembre revienne à Laeticia Hallyday et 18,75% à chacun des quatre enfants, conformément au droit français. Le testament sur lequel s'appuie la partie adverse a été rédigé postérieurement, en juillet 2014 et en Californie, un Etat où la loi permet de répartir un héritage comme on le souhaite.

Le patrimoine immobilier du rockeur décédé à 74 ans est constitué de trois villas à Los Angeles, Saint-Barthélémy et Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine). Cette dernière est détenue par une société civile immobilière (SCI) dont les associés sont Laeticia Hallyday, Jade et Joy. Johnny Hallyday détenait en outre plusieurs véhicules de luxes et des motos, dont il était passionné.