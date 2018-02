Héritage de Johnny: Laeticia Hallyday fera "don de choses très symboliques" à Laura et à David

Laeticia Hallyday a rejoint la cheffe Hélène Darroze à New York il y a deux jours. Dans une interview à RTL, elle évoque une femme en deuil, qui vit des "moments difficiles". Selon elle, Laeticia Hallyday finira par tendre la main vers Laura et David Smet, les enfants aînés de Johnny Hallyday, en conflit avec elle sur le dernier testament du chanteur.

"C'est une femme en deuil depuis deux mois, et vous pouvez bien vous imaginer qu'il y a des hauts et des bas parce que le manque de son mari il est là, tous les jours à chaque instant, et il y a des moments qui sont un peu plus difficiles que d'autres", a-t-elle déclaré.

La cheffe a aussi assuré que son amie léguerait des "choses très symboliques" aux enfants de son mari, Laura Smet et David Hallyday: "C'est quelque chose qui est dans son esprit depuis le premier jour. Je connais assez bien mon amie pour dire que c'est évident qu'à un moment donné, il y aura... Partage est un mot que je n'aime pas trop. Mais il y aura don de choses très symboliques", a-t-elle assuré.

