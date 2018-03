Héritage de Johnny: la marraine de Jade sème le trouble avec un message énigmatique

Luana Belmondo est une des plus fidèles amies de Laeticia Hallyday. Épouse de Jean-Paul Belmondo, cette cuisinière de 46 ans est aussi la marraine de Jade Hallyday. Restée discrète comme de nombreux proches de la veuve du chanteur, Luana Belmondo a posté sur son compte Instagram un message énigmatique.

"Ne te venge jamais. Assieds-toi et attend, les personnes qui t’ont bles­sée norma­le­ment se détruisent entre elles", a-t-elle écrit. Difficile de ne pas y voir une référence à la bataille judiciaire qui fait rage actuellement entre Laeticia Hallyday et les deux enfants aînés de Johnny: Laura Smet et David Hallyday.



Alessandra Sublet, elle aussi proche de Laeticia Hallyday, a commenté d'une manière tout aussi enigmatique le message de Luana Belmondo: "Ma Lulu… feel every­thing with u".