Héritage de Johnny: la charge de Pascal Nègre contre la famille de Laeticia

Producteur pendant de longues années de Johnny Hallyday et ex-patron d'Universal, Pascal Nègre semble avoir la dent dure contre le beau-père du chanteur.

Sur sa page Facebook, Pascal Nègre a partagé un article de Libération du 15 février 2005 avec une légende aussi courte qu'assassine: "Pour ceux qui tombent de leurs chaises... Un article qui date d’une petite quinzaine d’années... no comment". L'ex-PDG d'Universal semble partager les avis de l'ex-cuisinière du chanteur qui a dénoncé les "manipulations" de Laeticia Hallyday.

Intitulé "Le business Hallyday, affaire de (belle) famille", l'article est une enquête publiée à l'occasion du procès opposant le chanteur à Universal. Sur les conseils d'André Boudou et du conseiller fiscal de ce dernier, Olivier Picot, Johnny Hallyday avait poursuivi en justice Universal, l'accusant de l'avoir "maltraité", explique Libération. Johnny demandait alors "des dommages et intérêts et le droit d'exploiter le catalogue enregistré en plus de quarante ans de carrière".

