Héritage de Johnny Hallyday: un député dénonce le "montage offshore" de Mamie Rock

Invité sur CNews ce jeudi 8 mars, Fabien Roussel estime que "cela illustre parfaitement l’évasion fiscale, ils montent des schémas d’optimisation fiscale avec une série d’entreprises qui s’emboîtent les unes aux autres et à la fin on ne sait plus où est l’argent, où sont les bénéfices".

Pour le député, fan de Johnny, "cette affaire est vraiment désolante"."Je suis certain qu'il n'était pas comme ça et n'a pas donné d'instructions pour que ses affaires soient gérées de cette manière. Les enfants s’écharpent sur l’héritage, mais encore faut-il savoir où il se trouve", ajoute-t-il.

"Dans le conflit actuel, les droits de succession, à qui vont-ils bénéficier? Aux États-Unis? À la France? (…) La France ne peut pas être lésée dans cette histoire", conclut le député PCF.