Héritage de Johnny Hallyday: pourquoi ses filles Jade et Joy pourraient être lésées

Dans un long article, Capital s'est penché sur la situation des deux filles: vivant aux Etats-Unis avec leur mère, Jade et Joy pourraient ne pas toucher l'héritage. Et cela pour une raison très simple: Laeticia Hallyday pourrait faire comme Johnny et choisir de "recourir à la loi américaine pour organiser sa succession, et écarter ses deux filles".

Selon une avocate contactée par le magazine, "Laeticia Hallyday serait en mesure de faire ce qu’elle veut de son patrimoine" et "Jade et Joy pourraient, sauf évolution de la loi, être privées des biens de leur père si elle décidait d’en faire don à une association, par exemple”.

Si Laeticia Hallyday et ses filles vivent en France, un autre cas de figure doit être envisagé: "Si elle dépense tout, elles n’auront rien du tout à son décès", explique au magazine un autre avocat. “Si Laeticia est légataire universel, Jade et Joy sont lésées théoriquement. Elles récupéreront les biens de Johnny Hallyday au décès de leur mère… à condition qu’ils y soient encore".