Testament de Johnny Hallyday: il a "intentionnellement" exclu ses enfants David et Laura

Biographe de Johnny Hallyday, Pascal Louvrier a expliqué sur C News qu'il n'était pas étonné de cette situation, a repéré Closer. Selon lui, Laeticia Hallyday n'est pas la cause des maux des enfants du chanteur: "Ce qui est étonnant dans ce que j'entends, c'est que c'est toujours Laeticia qui est la cause de tout. Ça me surprend. Ça finit par m'irriter un peu aussi parce qu'on a l'impression que Johnny Hallyday, c'était le gentil caniche qui était soumis à la terrible Laeticia. Ce n'est pas du tout ça."

"Johnny Hallyday... On connaît son tempérament, on connaît sa personnalité. On connait aussi ses failles, ses douleurs, son côté auto-destructeur. C'est lui qui gérait tout ça", poursuit le spécialiste. Selon lui, cela ne fait aucun doute: "C'est Johnny qui a orchestré tout ça. C'est quand même lui le patron. On a l'impression que c'est quelqu'un qui n'avait aucun caractère. Ce n'est pas du tout ça."

L'ex-cuisinière de Johnny Hallyday a dénoncé le week-end dernier les "manipulations" de Laeticia, qui aurait fait le vide autour de son mari. Une décision en réalité pilotée par le chanteur lui-même, assure Pascal Louvrier: "C'est lui qui a décidé que Laeticia s'occuperait de telle et telle chose. Il était même content que Laeticia fasse un peu le vide autour de lui. Il y avait des gens qu'il ne voulait plus voir."