Héritage de Johnny: David Hallyday aurait été "embarqué malgré lui" dans cette affaire

David Hallyday, qui a commencé sa nouvelle tournée française, préférerait parler de musique. Comme l'indique Sud Ouest, l'entourage du chanteur exige des conditions bien précises en cas d'interviews.

"­Ques­tions unique­ment sur la musique, la tour­née, les projets artis­tiques. Si évoca­tion de son père, unique­ment par rapport au clin d’œil sur scène. Aucune ques­tion sur la famille et la vie privée, aucune ques­tion sur l’hé­ri­tage", a ainsi dévoilé le quotidien.

Lors de sa tournée, David Hallyday rend hommage à son père en interprétant deux de ses chansons, Sang pour sang et Je ne t’ou­blie­rai jamais. "David nous a fait passer beaucoup d'émotions", a indiqué à LCI samedi dernier une spectatrice qui a assisté à un concert de David Hallyday dans la Nièvre. "Il a fait un très bel hommage à son papa. Il lui a envoyé un 'Je t'aime' et lui a promis de ne jamais l'oublier".

David Hallyday est resté pour l'instant très silencieux sur l'affaire. Il s'est pour l'instant exprimé sur Instagram, répondant à des commentaires désobligeants sur lui et sa sœur Laura Smet: "Vous ne connais­sez rien de tout ça, et cela ne vous regarde pas. Ce qui est très inté­res­sant par contre dans vos propos si bien­veillants et pleins de bon sens, c’est que la seule personne qui parle d’argent ici c’est vous!", avait-il lancé hors de lui.

