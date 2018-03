Héritage contesté de Johnny: première passe d'armes devant la justice jeudi à Nanterre

Laeticia Hallyday s'est de son côté peu exprimée depuis le début de l'affaire. Réagissant quelques heures après la lettre de Laura Smet, elle avait fait part de son "écoeurement" avant de disparaître des réseaux sociaux dont elle était pourtant adepte. Le 1er mars, un peu plus de deux semaines après l'éclatement du conflit, elle a publié un communiqué par le biais de son avocat Me Ardavan Amir-Aslani. Johnny a "pris toutes les décisions concernant sa succession avec toutes ses facultés mentales et son libre-arbitre", y affirme-t-elle.

Me Amir-Aslani a également assuré que Johnny avait "fait le nécessaire de son vivant pour mettre ses enfants majeurs à l'abri du besoin", via des donations. Laura Smet a notamment bénéficié de deux donations lui permettant d'acheter un appartement de plus de 100 m2 situé rue Bonaparte, dans le VIe arrondissement de Paris.

David aurait lui reçu en 2002 la moitié d'une luxueuse villa du XVIe arrondissement de Paris appartenant à ses parents et qui "serait aujourd'hui estimée à près 20 millions d'euros", selon la radio RTL.