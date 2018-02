Héritage contesté de Johnny Hallyday: la "colère" de Jean Reno

Contrairement à ce qui avait été évoqué plus tôt dans la journée, l'acteur Jean Reno, via un communiqué de son avocat puis de ses agents, nie avoir apporté son soutien à Laetitia Hallyday, veuve du rockeur décédé en décembre passé. "A la suite des différentes déclarations parues aujourd’hui en son nom dans la presse, Jean Reno souhaite démentir ces propos qui ne sont pas les siens" reprend BFMTV.



L'acteur des Visiteurs et du Grand Bleu aurait exprimé sa "colère face au déferlement de mensonges venus piétiner l’honneur de celui [qu'il a] tant aimé mais aussi celui de son épouse, Laeticia et de ses filles, Jade et Joy". Selon lui, "seuls comptent les derniers souhaits de Johnny". Il appelle ainsi à faire preuve "d’apaisement en mémoire de Johnny" et soutient la décision du chanteur de désigner Laeticia Hallyday comme son exécutrice testamentaire:

"On ne peut lui reprocher d'avoir voulu protéger ses enfants mineurs et celle qui a vécu à ses côtés pendant 23 ans, a œuvré pour qu’il remonte au sommet, a pansé ses blessures et apaisé son âme, l’a accompagné jusqu’à son dernier souffle et assume seule désormais la responsabilité de l’éducation et de l’avenir de ses deux plus jeunes enfants", écrit-il. "Il considérait qu’il avait mis en sécurité Laura et David, aujourd’hui adultes et que leurs vies étaient bien engagées".

Selon le comédien, Johnny aimait plus que tout ses quatre enfants et "a tout fait pour qu’aucun d’entre eux n’ait un jour à vivre ce qu’il avait lui-même connu enfant: la pauvreté". C'est pour cette raison, martèle Jean Reno, "qu’il dicta ses dernières volontés, en pleine conscience et en pleine possession de ses facultés".