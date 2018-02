Héritage contesté de Johnny Hallyday: Julien Lepers entre dans la danse

Si l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday laisse "dans l'incompréhension" Didier Barbe­li­vien, Julien Lepers se dit quand à lui "meurtri". Dans une interview accordée à Non Stop People, l'ancien animateur de Questions pour un champion assure être très touché par la situation.

"Ça devient un peu dur ce qu’il se passe en ce moment. Je ne dis rien parce que je pense que ce qu’il aurait aimé en ce moment, c’est qu’on ne parle pas de lui. Il y a une famil­le… J’ai envie de lais­ser tout ça. Ça me touche beau­coup", a indiqué le présentateur TV.

Il affirme également qu'il connaissait "très bien" le chanteur: "On se voyait régu­liè­re­ment. Je l’aime et je l’ai­mais vrai­ment beau­coup donc ce qu’il se passe me meurtri aussi beau­coup. Je pense qu’il faut lais­ser les familles laver leur linge, qu’il soit sale ou propre, en famille".

Une position qui rappelle celle de Line Renaud. Marraine de Johnny, elle a en effet affirmé dans Le Parisien le week-end dernier qu'elle ne comptait pas prendre parti dans l'affaire.