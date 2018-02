Héritage contesté de Johnny: comment Laura Smet et David Hallyday sont devenus alliés

David Hallyday, 51 ans, et Laura Smet, 34 ans, se sont longtemps opposés avant de contester ensemble le testament de leur père. Le chanteur, estimant qu'il leur avait déjà offert de généreuses donations par le passé, a écrit dans son testament que ses enfants ne toucheront rien.

En attendant, Laura Smet organise son offensive. Dans les colonnes du Point, un proche de la comédienne indique: "Laura est très combative. Elle dit que tout ce qu'elle redoutait est arrivé. Et elle est décidée à aller jusqu'au bout". Une position très différente de celle de son demi-frère David Hallyday, qui n'a "jamais souhaité participer ou prendre part en aucune façon à la réalisation d'un album posthume", selon son avocat.



Paris Match rappelle dans son édition du 22 février qu'ils ont attendu la fin des années 2000 pour se rapprocher. "L'absence du père a rapproché David et Laura. Sa maladie aussi. En 2009, alors que le chanteur est placé en coma artificiel, ils se découvrent", peut-on lire dans la revue, qui précise que Laura Smet s'est longtemps présentée comme "fille unique".

Depuis, ils ne se quittent plus. Ils ont chanté un morceau ensemble, On se fait peur, et bataillent pour obtenir des souvenirs de leur père.