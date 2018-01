Harvey Weinstein se fait gifler au restaurant

La vie quotidienne du producteur, accusé de harcèlement, d'agression sexuelle et de viol par une soixantaine de femmes est de plus en plus compliquée. Mardi soir, Harvey Weinstein a été attaqué par un client alors qu’il dînait dans le restaurant d’un hôtel huppé, rapporte TMZ.



Selon le site, l’ancien magnat d’Hollywood, désormais persona non grata, était en compagnie de son coach censé l’aider dans sa cure de désintoxication sexuelle, lorsqu’il a été approché par deux hommes assis non loin de sa table.

L’un d’eux, prénommé Steve, a expliqué qu’il souhaitait une photo du producteur tombé en disgrâce tout en lui assurant qu’il adorait ses films. Mais Harvey Weinstein aurait refusé sa demande, "poliment" selon les dires du responsable de l’établissement. "Je préférerais ne pas faire de photo maintenant" aurait répliqué Weinstein.