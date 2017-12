Gérard Depardieu sur Trump: "On a l’impression qu’il bat sa femme tous les matins"

Mais le comédien a eu des mots beaucoup moins sympathiques à l’égard de Trump qu’il égratigne lors d’une comparaison avec Xi Jinping, le secrétaire général du Parti communiste chinois.

"Quand je vois Xi Jinping et sa femme à côté de Donald Trump et sa femme dont on a l'impression qu'il la bat tous les matins pour qu'elle ne dise rien, la tête de Xi Jinping sort du lot. Il y a un œil qui est intelligent."

