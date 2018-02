Franck Dubosc raconte avec émotion la disparition de son père

La dernière fois que l'humoriste a vu son père, c'était lors d'une partie de Scrabble: "Il s’est juste excusé qu’il allait mourir", explique-t-il. "Il m’a écrit une lettre et il m’a montré ses jambes qui maigrissaient pour me faire comprendre qu’il ne pouvait plus se supporter comme ça". Lorsque Karine Le Marchand lui demande si son père s'est suicidé, Franck Dubosc préfère garder le silence.

Selon Dominique Farrugia, qui a dirigé Franck Dubosc dans Bis, le comédien a puisé dans la mort de son père les émotions pour jouer une scène du film: "Quand il a joué la scène, il y a une émotion et la prise est magnifique".