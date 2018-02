Il a attendu 50 ans pour en parler. Francis Huster revient dans son autobiographie N’aban­don­nez jamais, ne renon­cez à rien sur le drame de son enfance: son viol à l'âge de 12 ans. Invité sur le plateau de C’est au programme sur France 2 lundi 5 février, le comédien raconte pourquoi il a attendu toute sa vie pour parler de cet événement traumatique.

"J'ai attendu 50 ans pour en parler, parce que je voulais que mes filles soient grandes. J'ai été violé et j'ai failli être tué et égorgé dans cette maison", explique-t-il, avant d'ajouter: "Je me suis rendu compte qu’on pouvait soi-même guider sa vie. Donc j’ai décidé qu’à partir de ce moment, j’étais 'mort' cette nuit-là et que j’al­lais être vrai­ment un autre. C’était une renais­sance".

Sur le plateau d'On n'est pas couché en septembre dernier, Francis Huster avait reconstitué la scène: "J’ai écrit ce livre tout simple­ment parce qu’à 12 ans, dans la maison de ma grand-mère à La Varenne-Saint-Hilaire, je me suis retrouvé en pleine nuit dans le lit et j’ai vu une lampe de poche. Et un homme s’est appro­ché de moi et il m’a violé". En racontant cette histoire dans son livre, Francis Huster a pu renaître.