"Femme vénale": les attaques pleuvent sur la page Wikipédia de Laeticia Hallyday

Les modifications seront annulées quelques minutes plus tard, assorties du commentaire "mauvais goût".

Mais la bataille reprend de plus belle, comme on peut le voir dans l’historique ci-dessous. A 9h19, 10h12 et 10h18, trois autres internautes tentent d’intégrer le qualificatif "vénale" ainsi qu'un détail sur l'enfance de Laeticia Hallyday.

En vain, les modifications sont annulées par des contributeurs réguliers de Wikipédia.