Eve Angeli menacée de mort après son projet de reprises zouk de Johnny

Comme elle le raconte aujourd'hui à Télé Loisirs, elle a reçu de nombreuses menaces de fans: "Des gens donnaient mon adresse et disaient 'on va aller la tuer', des noms d'oiseau [...] Heureusement, j'étais en Thaïlande quand c'est arrivé." Selon la chanteuse, les menaces le plus violentes venaient de femmes qui écrivaient: "tu ne touches pas à Johnny".

Au cours de l'interview, Eve Angeli a aussi apporté son soutien à Laeticia Hallyday: "Je trouve qu'elle s'en prend aussi beaucoup dans la tête [...] J'ai trouvé qu'elle était victime elle aussi de méchancetés gratuites du jour au lendemain". Selon elle, "on ne lave pas son linge sale en public [...] Ce n'est pas très délicat".