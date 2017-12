EN IMAGES - Paillettes, satin ou cuir: Johnny Hallyday a su imposer son style au fil des années

A la fin des années 90, Johnny s’affiche à une coupe très longue à la Michel Polnareff, avant de retrouver une courte très courte quelques années plus tard dans les années 2000. Bien qu’ayant toujours le rock dans la peau, le chanteur ose le look plus baroque, avec des tenues en satin très cintrées et aux motifs arabesque. Mais il ne renoncera jamais à ses costumes noirs, ses pantalons en cuir et ses perfectos à franges, devenus comme sa marque de fabrique au fil du temps.