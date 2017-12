Entre émotion et ferveur: l'inoubliable hommage à Johnny Hallyday

Sur la scène installée sur les marches de l'église, le groupe de Johnny a joué en "live", selon la volonté du défunt, entonnant plusieurs tubes repris en choeur par la foule, comme "Le pénitencier", "Gabrielle", "Ma gueule", "Marie". Sur le podium, une guitare de Johnny trônait, devant un micro orphelin de la plus belle voix du rock français. Une photo de Johnny était accrochée à la façade de l'église et sur la grande roue de la Concorde.

De petits groupes emmitouflés avaient déambulé très tôt samedi sur les Champs-Elysées, arrivés dans la nuit pour trouver une bonne place sur les trottoirs. Certains avaient dormi sur place. "On veut rendre hommage à Johnny. C'est toute ma vie, je l'écoute matin, midi et soir", avait dit à l'AFP Claude Broos, un Belge de 55 ans, venu en voiture de Jodoigne, dans le Brabant.

Non loin, Johnny et Laetitia Bernard, 36 et 34 ans, arrivés du Pas-de-Calais avec leur fille de 11 ans, Aline, n'ont pas dormi de la nuit. "C'était important de lui rendre un dernier hommage, avec tout ce qu'il nous a apporté. De la joie, du bonheur. C'était un homme formidable", a témoigné Johnny, qui a vu son idole 4 fois en concert, et dont le père était lui-même un admirateur.

Le chanteur sera enterré lundi sur l'île antillaise de Saint-Barthélémy, où il possèdait une propriété et qu'il aimait tant. Sa dépouille partira dimanche matin par un vol direct.