EN VIDEO - "Une sépulture simple": ce que l'on sait de l'enterrement de Johnny prévu à Saint-Barthélemy

Ultime voyage pour Johnny Hallyday: le chanteur est inhumé lundi à Saint-Barthélemy, île antillaise où il possédait une villa, au terme d'une quasi-semaine d'hommages ponctuée par un hommage populaire réussi sur les Champs-Elysées.

La dépouille du chanteur, décédé dans la nuit de mardi à mercredi d'un cancer des poumons, est arrivée dimanche en milieu d'après-midi à Saint-Barthélemy (environ 21h00 heure française). 62 passagers l'accompagnaient dont sa femme Laeticia et leurs filles Joy et Jade, son manager Sébastien Farran et son guitariste Yarol Poupaud ou encore l'acteur Jean Reno.

Mais que sait-on de son inhumation prévu ce lundi soir, heure de Paris?

Il ne voulait pas d'enterrement en grandes pompes. Le corps de Johnny Hallyday sera inhumé ce lundi, comme il le souhaitait, au petit cimetière de Lorient situé sur l'île de Saint-Barthélemy.

Une cérémonie dans la sobriété et dans la plus stricte intimité. Sa sépulture, composée d'une pierre tombale blanche et d'une croix en bois, sera sans extravagance.