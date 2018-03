EN VIDEO - Tex, viré de France 2, dénonce Balance Ton Porc: "C'est catastrophique"

Évincé des Z'Amours après sa blague misogyne sur les femmes battues, l'animateur Tex n'a pas dit son dernier mot. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, Tex dénonce le mouvement Balance Ton Porc qu'il qualifie de "catastrophique".

"L'histoire de Balance ton porc c'était 'si vraiment on vous tape, parlez en', mais ça c'était valable pour, on va dire 2%, et c'est les 98 autres pour cent qui se sont jetés dans la brèche", a-t-il estimé, avant de poursuivre sa charge contre ce mouvement de libération de la parole féminine: "C'est catastrophique Balance ton porc, et c'est catastrophique dès le départ."

L'animateur continue sa diatribe, tout en précisant qu'il a toujours soutenu les femmes: "C'est les 98% qui vont se jeter dessus, pour dire 'y a eu ci, y a eu cela', on est tous condamnés, c'est une espèce de civilisation anti-mecs terrible, c'est un truc incroyable, au lieu d'éteindre le feu, on a mis comme cause nationale le fait de défendre les femmes. J'ai pas l'impression qu'on ne les ait pas défendues depuis des années, moi j'ai toujours défendu les femmes depuis des années!"