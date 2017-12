EN VIDEO - "Tarlouze", blague sur les femmes battues: Tex et Joey Starr ont-ils dérapé à la télévision?

"Les gars, vous savez ce qu’on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir? Elle est terrible, celle-là… On lui dit plus rien! On vient déjà de lui expliquer deux fois !". Voilà une blague de l'animateur Tex qui est très mal passée sur les réseaux sociaux. A un point que le CSA a été interpellé par Marlène Schiappa.

Joey Starr quant à lui, a traité André Manoukian de "grosse tarlouze" en évoquant les soirées bien arrosées des jurys de la "Nouvelle Star 2016" sur le plateau d'On n'est pas couché.

Suite à la diffusion de cette séquence, une association LGBT a décidé de porter plainte contre le rappeur. Tex et Joey Starr sont-ils allé trop loin?

On en débat avec : Maxime Lledo, étudiant, Gilles-William Goldnadel, avocat, et Joëlle Dago-Serry, chargée de clientèle dans le logement social.