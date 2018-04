EN VIDEO - "Petit Jean": quand Jean Imbert et Cédric Grolet créent une expérience "à croquer" pour Disneyland Paris

Mais si, souvenez-vous: dans de très nombreux chefs d'oeuvre Disney, la nourriture a une place très importante. La preuve? Le célèbre plat de spaghettis de La Belle et Le Clochard, la Ratatouille de Rémy ou encore la "Pomme empoisonnée de Blanche Neige"!

Autant d'idées gourmandes qui ont inspirés Jean Imbert pour une aventure unique... pour les papilles. Depuis le 7 avril dernier, le chef, installé au restaurant Founder’s Club du Disneyland Hotel, propose donc le menu "Petit Jean", composé de 12 recettes originales... En compagnie de Cédric Grolet, le Chef formé chez Paul Bocuse a donc revu et corrigé certains plats cultes des dessins animés de son enfance.

Au programme: des pâtes bio et du veau Blonde d’Aquitaine pour La Belle et Le Clochard, une Ratatouille goûteuse avec des légumes issus de l’agriculture biologique, le Gâteau de la Belle au Bois Dormant (au beurre d’Isigny et à la farine biologique).