EN VIDEO - Que révèlent les SMS échangés entre Laura Smet et Laeticia Hallyday avant la mort de Johnny?

Alors que la comédienne accuse Laeticia Hallyday d’avoir isolé son père, les messages laissent entendre qu’au contraire, l’épouse du chanteur aurait proposé des déjeuners en famille, et envoyé photos et vidéos de ses filles Jade et Joy.

"Laeticia a ainsi envoyé le 16 novembre 2016 à Laura, qui fêtait ses 33 ans, un court message agrémenté d'un coeur et co-signé par Jade et Joy. Et le 18 mars dernier, cette dernière a fait de même, sur un ton plein de tendresse", rapporte L'Express.

Mais la relation entre l’épouse de Johnny et ses enfants se serait dégradée après la mort du chanteur et la révélation de son testament.

Devant la multiplication des critiques et des révélations, Laeticia Hallyday a choisi de se rendre à New York.

Elle y aurait rejoint Hélène Darroze, une de ses amies les plus proches et marraine de sa fille Joy.