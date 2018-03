EN VIDEO - Quand Emmanuel Macron dévoile "son" numéro de portable devant une caméra

C'est une courte mais insolite séquence que Quotidien de Yann Barthès a diffusé mercredi 7 mars. Le journaliste a annoncé dans son émission qu'il allait dévoiler le numéro du président de la République Emmanuel Macron, a repéré Closer. "Mais non, on ne va pas quand même pas donner le numéro de téléphone du président... ça ne se fait pas... Allez chercher un papier et un stylo, on le balance dans deux minutes", a commencé par dire Yann Barthès.

S'en suit alors une séquence un peu surréaliste où un répondeur vocal demande à Emmanuel Macron son numéro de portable. Devant les caméras de Quotidien, ce dernier s'exécute: "06.12.34.56.78". Immédiatement, Yann Barthès perce l’abcès: "N'essayez pas d'appeler, c'est une arnaque". Arnaque que l'on repère aisément puisque le président s'est contenté de réciter les huit premiers chiffres dans l'ordre croissant.